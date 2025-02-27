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Fenerbahçe, Gaziantep'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Gaziantep'i 3-0 Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oldu ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Talisca'nın iki golü ve En-Nesyri'nin bir golü maça damga vurdu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip sağ çapraza açılan topa Talisca'nın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

9. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun topu sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin pasında penaltı noktasında Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada sol kanattan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahasında En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi. 0-2

27. dakikada taç atışı sonrası sağ kanatta topu kazanan Fred'in pasıyla buluşan Talisca'nın ceza yayı sağından yerden düzgün şutunda meşin yuvarak ağlara gitti. 0-3

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Gaziantep Fk : Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Semih Güler, Anel Husic, Quentin Duabin, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Emmanuel Boateng

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Muhammed Gümüşkaya, Bruno Viana, Maxim, David Okereke

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Fred, Osayi-Samuel, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Burak Kapacak, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Flip Kostic, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski, Allan Saint Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Talisca (dk. 16 ve 27), Youssef En-Nesyri (dk. 22) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Mert Müldür (Fenerbahçe) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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