Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı üst üste 12. kez mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek rakibini üst üste 12. kez yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, bu sezonki 3 karşılaşmada da rakibine 4 gol atarak galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında, konuk ettiği Gaziantep FK'yı Dorgeles Nene (3) ve N'Golo Kante'nin golleriyle 4-1 yendi. Tedesco'nun öğrencileri ligde puanını 60'a yükseltti.

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bu maçta da devam ederken, son yıllarda elde ettiği galibiyet serisini bugün 12 maça çıkardı. Fenerbahçe, 9'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

Son 3 maçta 4'er gollü galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon güney temsilcisi ile 3 kez karşılaştı. Gaziantep'te oynanan lig maçını 4-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, kupada da aynı sahada 4-0 galip geldi. Kanarya, bugün de rakibini 4 golle geçerek 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, bu sezonki 3 maçta da filelere 4'er gol attı. - İSTANBUL

