Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Ederek Üst Üste 10. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Ederek Üst Üste 10. Galibiyetini Aldı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan zaferle ayrılan Fenerbahçe, puanını 22'ye yükseltti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, rakibini üst üste 10. kez yenmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın 2'şer golüyle 4-0 yendi. Tedesco'nun öğrencileri ligde puanını 22'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bu maçta da devam ederken, son yıllarda elde ettiği galibiyet serisini bugün 10 maça çıkardı. Fenerbahçe, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
