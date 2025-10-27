Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 2-0 Önde Geçti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe, ilk yarıyı Youssef En Nesyri'nin golleriyle 2-0 üstün kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Fk, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında karambolde seken topu penaltı noktasında Youssef En Nesyri ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada Gaziantep FK'nın Kevin Rodrigues ile ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı.
11. dakikada sol kanattan Archie Brown'ın ortasına kale önünde En Nesyri'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
18. dakikada En Nesyri'nin ceza yayı solundan vole vuruşu yerden sektikten sonra kaleye yönelerek direkten döndü.
21. dakikada İsmail'in ara pasıyla ceza sahasına giren Asensio'nun yerden ortasına kale önünde En Nesyri'nin tek vuruşu filelerle buluştu. 0-2
37. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza yayına doğru kullandığı kornere Kevin Rodrigues'in gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Oosterwolde'nin yerden plase vuruşu kaleci Burak'ta kaldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Zafer Görgen, Badou Ndiaye, Junınho Bacuna, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Jhon Duran, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Sebestian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Youssef En Nesyri (dk. 4 ve 21) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Archie Brown, Edson Alvarez, Milan Skriniar (Fenerbahçe) - GAZİANTEP