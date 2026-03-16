Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın konuk edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı