Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi, Taraftarlardan Protesto
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere deplasmanda olan Fenerbahçe, Gaziantep Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptı. Kafile, konaklayacakları otelin önünde taraftarların protestosuyla karşılaştı.
SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı-lacivertli kafile konaklayacakları otele geldi. Otelin önünde bir gurup taraftar Fenerbahçe yönetimine yönelik pankart açıp sloganlar atarak protesto etti.
Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular dinlenmek üzere otele geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor