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Fenerbahçe, Ganalı Stoper Kojo Peprah Oppong'u Transfer Etti

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Fenerbahçe, Fransız ekiplerinden Nice’in formasını giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Fransız ekiplerinden Nice'in formasını giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00'de tüm basına açık olacaktır" denildi.

22 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 43 maçta görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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