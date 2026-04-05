Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, zorlu derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE İLK DAKİKADA GOLE YAKLAŞTI

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE TEHLİKE

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

ERSİN'DEN TALISCA'YA GEÇİT YOK

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

ORKUN'UN SERT ŞUTUNDA KALECİ EDERSON

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

55. dakikada gelişen Fenerbahçe hücumunda Anderson Talisca topu ceza sahasında Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Nene'nin pasında topu alan Guendouzi'nin ortasını Gökhan Sazdağı ters bir vuruş ile kendi ağlarına gönderdi. VAR'ın uyarısının ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, Guendouzi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

SIDIKI CHERIF KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

61. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Beşiktaş defansının yaptığı top kaybında topu alan Sidiki Cheriff kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Top Ersin'de kaldı.

BİR KEZ DAHA ERSİN!

Fenerbahçe, 72. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Defansın arkasına atılan topu Kerem Aktürkoğlu kontrol etti. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, karşı karşıya pozisyonda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

FENERBAHÇE 90+10'DA ÖNE GEÇTİ

90+6. dakikada defansın arkasına sarkan Nene, rakip cezası içerisinde Agbadou’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+10. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada rakibine puan olarak yaklaşma anlamında büyük bir fırsatı kaçırmadı. Puanını 63'e yükselten Kanarya, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.