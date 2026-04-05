Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı uzatma anlarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kanarya, Galatasaray ile olan arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin galibiyet golü, 90+10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşuyla geldi.
  • Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 63'e yükselterek, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, zorlu derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı. 

FENERBAHÇE İLK DAKİKADA GOLE YAKLAŞTI

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE TEHLİKE

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

ERSİN'DEN TALISCA'YA GEÇİT YOK

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

ORKUN'UN SERT ŞUTUNDA KALECİ EDERSON 

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

55. dakikada gelişen Fenerbahçe hücumunda Anderson Talisca topu ceza sahasında Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Nene'nin pasında topu alan Guendouzi'nin ortasını Gökhan Sazdağı ters bir vuruş ile kendi ağlarına gönderdi. VAR'ın uyarısının ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, Guendouzi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 

SIDIKI CHERIF KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

61. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Beşiktaş defansının yaptığı top kaybında topu alan Sidiki Cheriff kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Top Ersin'de kaldı. 

BİR KEZ DAHA ERSİN! 

Fenerbahçe, 72. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Defansın arkasına atılan topu Kerem Aktürkoğlu kontrol etti. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, karşı karşıya pozisyonda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

FENERBAHÇE 90+10'DA ÖNE GEÇTİ

90+6. dakikada defansın arkasına sarkan Nene, rakip cezası içerisinde Agbadou’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+10. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada rakibine puan olarak yaklaşma anlamında büyük bir fırsatı kaçırmadı. Puanını 63'e yükselten Kanarya, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (26)

Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Ağlakbahçe ))) Hemde uzatma 10 dk Ve hemde Uzatmada penaltı )) Bak bak baaak ;))

Haber YorumlarıKenan polat:

krem verelim cinconlu acını dindirir

Haber YorumlarıMGk:

Fenerli gundi sağ kroşe çaktı yayıncı kuruluş tekrar vermek yerine elli tane eski pozisyon yayınladı

Haber YorumlarıSedat A.:

KK veya penaltı jokeri olmadan FB kazanamaz. Delikanlı adam FB yi tutmaz artık.

Haber YorumlarıKenan polat:

@mcik mgk sen ne içiyorsun kafa baya iyi

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sedat A sen kendini delikanlı olarak görüyorsun yani

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Krem az gelir Arap sabunu daha iyi gelebilir

Haber YorumlarıSeko:

Hepinizi üst üste koyup Şampiyon Galatasaray olacak göreceksiniz

Haber YorumlarıKenan polat:

hakemler olmasa ilk üçe giremezsin @mcık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

