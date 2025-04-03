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Fenerbahçe - Galatasaray maçında 43 kişi için adli işlem başlatıldı

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İstanbul Valiliği, dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray takımları arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 43 takım taraftarı hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Dün Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma bir hayli gergin geçti. İstanbul Valiliği, 43 taraftar hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerine, 02.04.2025 tarihi saat 20.45'te Ülker Stadyumunda Fenerbahçe - Galatasaray takımları arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakası ile ilgili olarak; 10 bin 30 görevlinin yer aldığı müsabakaya, 52 bin 152 geçiş yapan seyirci sayısı ile müsabaka gerçekleştirilmiş, her iki takım taraftarlarından; 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında, maç esnasında meşale yaktığı için yakalanan 3 şahıs ve yaşı küçük 1 şahıs olmak üzere toplam 43 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bu kapsamda; 1 şahsa spor alanlarında yasak alan ihlali, 10 şahsa spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi, 2 şahsa spor alanlarında küfür ve hakaret içeren tezahürat, 11 şahsa spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini, 19 şahsa spor alanlarına yasak madde sokulması maddelerinden işlem yapılmıştır."

Fenerbahçe - Galatasaray maçında 43 kişi için adli işlem başlatıldı
Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Spor
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