Fenerbahçe Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman çeşitli aktivitelerle sürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimin gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor