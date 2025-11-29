Fenerbahçe Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimin gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL