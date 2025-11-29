Fenerbahçe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 14'üncü hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.