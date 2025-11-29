Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, 1 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 14'üncü hafta maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Tedesco yönetiminde core hareketleriyle başladı ve çift kale maçlarla sona erdi.

FENERBAHÇE, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 14'üncü hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
