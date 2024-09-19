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Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak

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Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde rakibin golcüleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'ye özel önlem alacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, rakibin hücum planını bozmak için sıkı bir çalışma içinde. Özellikle Batshuayi'ye ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirten Mourinho, Galatasaray'ın oyun kurucusu Sara'ya da sert baskı uygulanmasını istiyor.

Büyük heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, takımı derbiye hazırlamaya devam ediyor.

PLANLAR YAPILDI

Kanarya, derbide Galatasaray'ın en etkili hücum silahları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'ye özel önlem alacak. Jose Mourinho, ikinci yarıda forma giymesi beklenmesine rağmen, Fenerbahçe'deki oyuncuların tüm özelliklerini yakından bilen Batshuayi'ye ekstra dikkat edilmesini öğrencilerine anlattı.

MOURINHO'DAN SARA'YA ÖNLEM

5 maçta rakip filelere 17 gol gönderen Galatasaray'ın hücum planına oyun kurucu olarak katkı veren Sara'yı da önde sert baskıyla durdurmaya hazırlanan Jose Mourinho, böylece rakibinin geçiş oyununa sekte vurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

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