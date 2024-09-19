Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak

Büyük heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, takımı derbiye hazırlamaya devam ediyor.

PLANLAR YAPILDI

Kanarya, derbide Galatasaray'ın en etkili hücum silahları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'ye özel önlem alacak. Jose Mourinho, ikinci yarıda forma giymesi beklenmesine rağmen, Fenerbahçe'deki oyuncuların tüm özelliklerini yakından bilen Batshuayi'ye ekstra dikkat edilmesini öğrencilerine anlattı.

MOURINHO'DAN SARA'YA ÖNLEM

5 maçta rakip filelere 17 gol gönderen Galatasaray'ın hücum planına oyun kurucu olarak katkı veren Sara'yı da önde sert baskıyla durdurmaya hazırlanan Jose Mourinho, böylece rakibinin geçiş oyununa sekte vurmayı hedefliyor.