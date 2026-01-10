Tedesco'dan, Süper Kupa finalinde tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçı 11'ine göre Turkcell Süper Kupa finaline tek değişiklik ile çıktı.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupanın yarı finalinde oynanan Samsunspor maçı 11'inden tek değişikliğe gitti. Orta sahada Bartuğ Elmaz'ın yerine yeni transfer Matteo Guendouzi görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydı ve Anderson Talisca ise yedek bekledi.

Matteo Guendouzi 11'de başladı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı ve 2 gün önce İstanbul'a getirttiği Matteo Guendouzi derbiye 11'de başladı. Takımla 2 antrenmana çıkan Fransız orta saha teknik heyet tarafından 11'e yazıldı.

Nene, kadroya alındı

Mali Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Dorgeles Nene, takıma döndü. Ülkesinin çeyrek finalde elenmesinin ardından İstanbul'a gelen Dorgeles Nene, final maçının kadrosuna dahil edildi.

Kaleci Mert Günok, ilk maçta kulübede

Fenerbahçe ile yeniden sözleşme imzalayan kaleci Mert Günok, derbi için kadroya yazıldı. Mert de son 2 antrenmanda kaleci grubuyla birlikte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun tedavileri sürüyor. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle mücadele eden Youssef En-Nesyri ve kart cezalısı Fred kadroda yer almıyor.

35 bin yağmurluk dağıtıldı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun Doğu ve Kuzey tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar kapı açılışının ardından tribünlerdeki yerlerini aldı. Fenerbahçe Yönetimi tarafından organize edilerek taraftarlar için 35 bin yağmurluk dağıtıldı. Tribünlerde bloklara sarı ve lacivert olarak ayrı ayrı dağıtılan yağmurlukla birlikte görsel şölen oluşturuldu. - İSTANBUL