Fenerbahçe, Galatasaray ile Derbide 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle 1 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla bu sezonki 5. beraberliğini elde etti. Tedesco'nun öğrencileri lider olma şansını teperken, bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta 31 puan toplamıştı.

Gol VAR'da iptal edildi

Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol VAR'dan iptal edildi. Hakem Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonu izleyerek gol vuruşu öncesi Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Tedesco'nun öğrencileri, derbinin ikinci yarısında da pozisyona girmekte zorluk yaşarken, golü uzatma dakikalarında buldu.

Kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe'de bu sezon 14 haftada kalesinde 13 gol gördü. 27 Ekim'de oynanan Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 4 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon 5 maçta gol yemedi. - İSTANBUL