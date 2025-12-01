Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray ile Derbide 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Derbide 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide 90+5. dakikada Jhon Duran'ın attığı golle 1 puanı aldı ve Trendyol Süper Lig'deki 5. beraberliğini elde etti. Fenerbahçe, VAR'da iptal edilen bir golle de avantajını kaybetti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle 1 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla bu sezonki 5. beraberliğini elde etti. Tedesco'nun öğrencileri lider olma şansını teperken, bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta 31 puan toplamıştı.

Gol VAR'da iptal edildi

Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol VAR'dan iptal edildi. Hakem Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonu izleyerek gol vuruşu öncesi Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Tedesco'nun öğrencileri, derbinin ikinci yarısında da pozisyona girmekte zorluk yaşarken, golü uzatma dakikalarında buldu.

Kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe'de bu sezon 14 haftada kalesinde 13 gol gördü. 27 Ekim'de oynanan Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 4 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon 5 maçta gol yemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.