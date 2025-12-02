Fenerbahçe, Galatasaray ile 1-1 Beraber Kaldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile 1 puanlık farkı korudu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlanarak başladığı maçın 27'nci dakikasında Leroy Sane'nin golüyle Galatasaray öne geçti. İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe ise 90+5'inci dakikada Jhon Duran'ın attığı golle skora denge getirdi ve maç bu şekilde sona erdi: 1-1. Puanını 32 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile 1 puanlık farkı korudu.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 90+5'TE SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, 90+5'inci dakikada Jhon Duran'ın skoru 1-1 yapması ve sahadan beraberlikle ayrılmasıyla ligdeki namağlup serisini sürdürdü. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 1 puanlık farkı korudu. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 32 puan topladı. Bu maçlarda rakip ağlara 31 gol gönderen Fenerbahçe, ligin en golcü takımı konumunda da bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

DERBİ GOLCÜSÜ JHON DURAN

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, ikinci derbisinde de gol sevinci yaşadı. 2-0 geriye düşülen Beşiktaş derbisinde 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Duran, Galatasaray maçında da 90+5'inci dakikada attığı golle mağlubiyeti engelledi. 21 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de 2 gol ve 2 asistlik performansı bulunuyor.

FRED, 100'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli formayla 100'üncü maçına çıkarak dalya dedi. Fred, Galatasaray maçına yedek başlarken 79'uncu dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

JAYDEN OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü. Maçın 53'üncü dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulun ardından sarı kart gören Oosterwolde, Süper Lig'in 15'inci haftasında RAMS Başakşehir FK'ya konuk olacakları maçta forma giyemeyecek.

DOMENIICO TEDESCO: MAÇI KAZANABİLİRDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kazanabilecekleri bir maç olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Tedesco, "Maçı kazanabilirdik. Ben ve oyuncularım beraberlik için hayal kırıklığına uğradık" dedi.

SIRADAKİ RAKİP BAŞAKŞEHİR FK

Fenerbahçe, Süper Lig'deki sıradaki maçında Başakşehir FK deplasmanına çıkacak. 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.