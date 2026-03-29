Galatasaray Çağdaş Faktoring: 85-70

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçta Marine Johannes 22 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 17, Meesseman 13, Allemand 12, Williams 9, McCowan, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 7, Nikolina Milic

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Johannes 22, Gökşen Fıtık 3, Kuier 11, Derin Erdoğan 12, Williams 6, Elif Bayram 6, Juhasz 4, Smalls 6, Sude Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

DEVRE: 39-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-48

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Maçın en skorer ismi sarı-kırmızılı takımda 22 sayı üreten Marine Johannes oldu.

3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2'nci maç 1 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da yine Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
