Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu radara aldı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer listesine Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi eklediği iddia edildi.

FENERBAHÇE RADARA ALDI

İddiaya göre Fenerbahçe Ianis Hagi'nin durumunu yakından izliyor. Gazeteci Pete O'Rourke'nin aktardığına göre, Rangers kulübü Ianis Hagi'nin istediği mali şartları karşılayamıyor ve oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verecek. Hagi için İtalyan ekibi Genoa'nın ciddi bir ilgisi var. Rumen basını bir süre önce Hagi'yi Galatasaray'a da yazmışlardı. İskoç basını ise sözleşme yenilemek istemeyen Hagi için Genoa'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğunu yazdı.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Rangers formasıyla toplamda 20 maça çıkan Ianis Hagi söz konusu mücadelelerde 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.