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Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu radara aldı

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Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer listesine Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi eklediği iddia edildi. Şu an Rangers kulübünde forma giyen Ianis Hagi için İtalyan ekibi Genoa'nın da ciddi bir ilgisi olduğu belirtildi. İddialara göre, Rangers kulübü Hagi'nin mali şartlarını karşılayamıyor ve oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer listesine Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi eklediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu radara aldı

FENERBAHÇE RADARA ALDI

İddiaya göre Fenerbahçe Ianis Hagi'nin durumunu yakından izliyor. Gazeteci Pete O'Rourke'nin aktardığına göre, Rangers kulübü Ianis Hagi'nin istediği mali şartları karşılayamıyor ve oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verecek. Hagi için İtalyan ekibi Genoa'nın ciddi bir ilgisi var. Rumen basını bir süre önce Hagi'yi Galatasaray'a da yazmışlardı. İskoç basını ise sözleşme yenilemek istemeyen Hagi için Genoa'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğunu yazdı.

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu radara aldı

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Rangers formasıyla toplamda 20 maça çıkan Ianis Hagi söz konusu mücadelelerde 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu radara aldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDuygusal:

geçtiğimiz günlerde Okan hoca haginin oğluyla ilgilendiklerini anlatmıştı, ezikbahçe hemen konuya daldı. yazık ya fb ne hale geldi

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıAdem Bilican:

GSnin efsanesinin oğlu fenere gelecek kadar karaktersiz değildir

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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