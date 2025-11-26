Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmada tarihte daha önce hiç yaşanmamış bir olay yaşanacak.

MAÇI 2 FARKLI SPİKER ANLATACAK

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'tan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı 2 farklı spiker anlatacak. Maçta usta spikerler Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot görev yapacak.

TARAFTAR İSTEDİĞİ SPİKERDEN DİNLEYEBİLECEK

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre; Her iki spikerin de maç anlatımının yayını farklı olacak. Taraftarlar, maçı hangi spikerden dinlemek istiyorsa kumandalarının dil seçeneğinden istediği spikeri seçerek derbiyi izleyebilecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan topladı ve birinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayarak Galatasaray'ın hemen arkasında yer aldı.