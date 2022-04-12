Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Altay Bayındır'ın rahatlığı damga vurdu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

ALTAY'IN RAHATLIĞI TARAFTAR KAMERASINDA

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftar kamerasına yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Son dönemlerdeki en rahat maçlarından birini geçiren Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, maç devam ettiği sırada kale direğinin yanında ısınma hareketleri yaptı. Bu anlara ilişkin görüntüyle ilgili "2. yarıda kaleye top gelmeyince Altay Bayındır'ın rahatlık seviyesi" şeklinde yorumlar yapıldı.

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