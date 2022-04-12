Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Altay Bayındır'ın rahatlığı damga vurdu - Haberler

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Altay Bayındır'ın rahatlığı damga vurdu

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibini 2-0 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın yankıları sürerken Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın maç esnasında çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

ALTAY'IN RAHATLIĞI TARAFTAR KAMERASINDA

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftar kamerasına yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Son dönemlerdeki en rahat maçlarından birini geçiren Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, maç devam ettiği sırada kale direğinin yanında ısınma hareketleri yaptı. Bu anlara ilişkin görüntüyle ilgili "2. yarıda kaleye top gelmeyince Altay Bayındır'ın rahatlık seviyesi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com - Spor

Altay Bayındır, Spor, Haberler

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