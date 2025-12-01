Haberler

Fenerbahçe Galatasaray Derbisinde 3 Değişiklik ile Saha Çıkıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesine Ferencvaros maçında yapılan 3 değişiklikle çıkıyor. Takıma dönen Nelson Semedo ve yeni oyuncularla derbi öncesi coşkulu bir atmosfer oluşturuluyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros müsabakası 11'ine göre Galatasaray derbisine 3 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezasını tamamlayan Nelson Semedo takıma döndü. Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'nın yerine Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Fred, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Bu iki ismin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz kadroya alınmadı.

Derbiye özel şov

Derbi maçı öncesi stadyumda ışık ve görsel şovlar yapıldı. Dün taraftarlarla buluşan eski yıldızların stada geldiği anonsu yapılırken, tribünler alkışlarla karşılık verdi. Isınma bölümünde çalınan marşlar ve bestelerle taraftarlar maça hazırlanırken, başlama düdüğü öncesi zemine 'Kadıköy ruhu geri döndü' temalı eski derbilerden kesitler seslendirmeyle aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



