Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi prim yarışı

Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi prim yarışı kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 3 milyon euro, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise takıma açık çek verecek.

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, son 5 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 31 puan ve ikinci sırada girerken, galibiyet durumunda liderliğe yükselecek.

Kadıköy'e lider gelen Galatasaray ise 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 32 puanla zirvede bulunuyor. Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmandan puan ya da puanlarla dönüp koltuğunu korumak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 3 MİLYON EURO PRİM

Derbi öncesinde saha içindeki rekabet tribünlere taşınırken, iki kulübün yönetimleri de takımlarını motive etmek için prim yarışına girdi.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da takımla bir araya gelerek 3 milyon Euro prim açıkladı. Maç sonucuna göre Fenerbahçeli iş insanlarının devreye girebileceği ve bu rakamın daha da artabileceği belirtildi.

GALATASARAY'DA AÇIK ÇEK HAZIRLIĞI

Galatasaray cephesinde ise başkan Dursun Özbek ve yöneticiler bugün Kemerburgaz'a giderek takımla bir araya gelecek. Başkan Özbek'in oyunculara galibiyet için açık çek vermesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
