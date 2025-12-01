Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe– Galatasaray derbisi öncesi sahada gerginlik yaşandı. Isınmak için sahaya çıkan iki takım oyuncuları arasında bir anda tansiyon yükseldi.

OYUNCULAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Isınma esnasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, bazı futbolcuların birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü. Teknik ekipler ve görevliler araya girerek olayı büyümeden sonlandırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Yaşanan kavga anları tribünlerden ve kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, derbinin atmosferini daha da alevlendirdi.