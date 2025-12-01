Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi başlamadan sahada tansiyon yükseldi. Isınma sırasında iki takım oyuncuları arasında kavga yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe– Galatasaray derbisi öncesi sahada gerginlik yaşandı. Isınmak için sahaya çıkan iki takım oyuncuları arasında bir anda tansiyon yükseldi.

OYUNCULAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Isınma esnasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, bazı futbolcuların birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü. Teknik ekipler ve görevliler araya girerek olayı büyümeden sonlandırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Yaşanan kavga anları tribünlerden ve kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, derbinin atmosferini daha da alevlendirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

tipik fenerbahçe.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZantini:

tipik cincon, ağlamaya başladı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET GERÇEK:

mhy köpeğini takımda tıtma sebepi anlaşıldı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

palyaçolar, kavga ne alaka futbol oynayın futbol. umarım herhangi bir taraf yatmaz da çekişmeli bol gollü mücadele olur karşılıklı.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
