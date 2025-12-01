Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Gerginlik
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşılaşacak. Müsabaka öncesinde ısınma sırasındaki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların ısınma yaptığı bölümde başlayan tartışma daha sonra orta sahadaki alana taşındı. Futbolcuların sakinleştirilmesinden sonra polis orta saha çizgisinde bir süre bekledi. Daha sonra futbolcular çalışmalarına devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor