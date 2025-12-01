Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik

FENERBAHÇE'NİN Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maç öncesinde futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İrfan Can Eğribayat taraftara 3'lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen'in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.