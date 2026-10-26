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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için yoğun güvenlik altında RAMS Park'a geldi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı RAMS Park'a geldi. Sarı-lacivertli kafile, Can Bartu Tesisleri'nden çıktıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlileri taşıyan otobüs, stadyuma ulaştı. Can Bartu Tesisleri'nden çıkan kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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