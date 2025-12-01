Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Taraftarlar Statta Toplandı

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Taraftarlar Statta Toplandı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ederken, sarı-lacivertli taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi. Biletler kısa sürede tükendi ve taraftarlar maça tezahüratlarla hazırlandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
