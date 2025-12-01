Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Stadyumda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün konuk edeceği Galatasaray derbisi için stada ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek müsabaka için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Kafile güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL