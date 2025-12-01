Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Stadyumda
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün saat 20.00'de Galatasaray ile karşılaşacak derbi maçı için stadyuma ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, güvenlik önlemleri altında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne giriş yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün konuk edeceği Galatasaray derbisi için stada ulaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek müsabaka için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Kafile güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor