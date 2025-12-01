Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Berabere Bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'dan Sane, 27. dakikada gol atarken, Fenerbahçe'nin eşitliği sağladığı golü Jhon Duran 90+5. dakikada kaydetti.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 89 Levent Mercan), Alvarez, İsmail Yüksek (Dk. 79 Fred), Asensio, Nene (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Talisca), En-Nesyri (Dk. 63 Duran)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 90+7 Berkan Kutlu), Sara, İlkay Gündoğan (Dk. 77 Arda Ünyay), Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 89 Icardi)

Goller: Dk. 27 Sane ( Galatasaray ), Dk. 90+5 Jhon Duran ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo, Dk. 54 Oosterwolde, Dk. 66 Ederson ( Fenerbahçe ), Dk. 40 Lemina, Dk. 63 Barış Alper Yılmaz, Dk. 71 Osimhen, Dk. 78 Uğurcan Çakır ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı.

49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.