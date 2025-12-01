Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Berabere Bitti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'dan Sane, 27. dakikada gol atarken, Fenerbahçe'nin eşitliği sağladığı golü Jhon Duran 90+5. dakikada kaydetti.
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 89 Levent Mercan), Alvarez, İsmail Yüksek (Dk. 79 Fred), Asensio, Nene (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Talisca), En-Nesyri (Dk. 63 Duran)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 90+7 Berkan Kutlu), Sara, İlkay Gündoğan (Dk. 77 Arda Ünyay), Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 89 Icardi)
Goller: Dk. 27 Sane ( Galatasaray ), Dk. 90+5 Jhon Duran ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo, Dk. 54 Oosterwolde, Dk. 66 Ederson ( Fenerbahçe ), Dk. 40 Lemina, Dk. 63 Barış Alper Yılmaz, Dk. 71 Osimhen, Dk. 78 Uğurcan Çakır ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı.
49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.
90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1
Müsabaka 1-1 berabere bitti.