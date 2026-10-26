Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini bitirdi

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Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybetti. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligin 4. haftasında mağlup olduğu Beşiktaş maçının ardından Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Derbide aldığı yenilgiyle 16 puanda kalan Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi.

Kanarya, gelecek hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.

Ligde 3. mağlubiyet

Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'a da kaybetti. Öte yandan dış sahada oynadığı 5 maçta 8 puan kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı