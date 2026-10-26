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Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenildi, sezonun ikinci derbisini de kaybetti

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Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenildi, sezonun ikinci derbisini de kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 2 derbiden de puansız ayrıldı.

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 29 ve 44. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düşerken, 62. dakikada bulduğu gol skoru belirledi. Kalan dakikalarda başka gol bulamayan Fenerbahçe, derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon ilk derbisine 4. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bugün de Galatasaray'a 2-1 yenildi ve oynadığı 2 derbiden de puansız ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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