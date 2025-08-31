Fenerbahçe Futbolcuları Çocuklarla Buluştu
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde çocuk taraftarlarla bir araya gelerek keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Futbolcular, çocukların formalarını imzaladı ve onlarla fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşadılar.
Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen organizasyona çocuk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Küçük taraftarlarla yakından ilgilenen futbolcular, çocukların formalarını imzaladı.
Oyuncularla fotoğraf da çektirilen taraftarlar keyifli bir gün geçirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor