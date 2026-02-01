Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, İstanbul'da
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdurarak Fransa Ligue1 ekibi Angers'ten 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif ile görüşmelere başladı. Genç oyuncu, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet hattına takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Fransa Ligue1 ekibi Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini ilerletmek üzere Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul'a indi. Fransız futbolcu ailesiyle birlikte pasaport kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden şehre giriş yaptı. Genç oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sonmezer eşlik etti.

Bir grup Fenerbahçe taraftarının tezahüratlarla karşıladığı Fransız futbolcu daha sonra havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sidiki Cherif, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

