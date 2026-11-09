Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe: "Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe: "Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Fenerbahçe : " Francesco Totti'nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı12

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi
Nvidia CEO'sunun yasak aşk yaşadığı Çinli kadının fotoğrafları sızdı

Dünya bu kadını konuşuyor! Yasak aşk fotoğrafları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente

Erdoğan bu mesajı ilk kez verdi: Festina lente
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi21

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı

Köyde kanlı tartışma! 1 can yitip gitti, 2 kardeş tutuklandı
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu42

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu