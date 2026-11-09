Fenerbahçe: "Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe: "Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Fenerbahçe : " Francesco Totti'nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı