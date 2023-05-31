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Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz

Spor Haberleri

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçeli bir taraftar, üzerinde sarı-lacivertli formayla Galatasaray bayrağı salladı. Şampiyonluk konvoyuna katılan taraftar, "Üzerimdeki forma 2013 yılından kalma" diye isyan ederken arabadaki arkadaşı ise "10 yıldır şampiyon olamıyor, acısını çıkartıyor." dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamasında sokağa dökülen bir Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"10 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR, ACISINI ÇIKARTIYOR"

Arabayla konvoya katılan Fenerbahçe taraftarı, üzerinde sarı-lacivertli formayla Galatasaray bayrağı salladı. Fenerbahçeli taraftar, "Üzerimdeki forma 2013 yılından kalma" diyerek isyan etti. Arabadaki arkadaşı ise, "10 yıldır şampiyon olamıyor, acısını çıkartıyor." dedi.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI

Süper Lig'de Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler son olarak 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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