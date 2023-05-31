Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçeli bir taraftar, üzerinde sarı-lacivertli formayla Galatasaray bayrağı salladı. Şampiyonluk konvoyuna katılan taraftar, "Üzerimdeki forma 2013 yılından kalma" diye isyan ederken arabadaki arkadaşı ise "10 yıldır şampiyon olamıyor, acısını çıkartıyor." dedi.