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Fenerbahçe, FIFA'nın uyguladığı geçici transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla FIFA'nın uyguladığı geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Kulüp, ilgili ödemenin pazartesi günü yapıldığını ve FIFA nezdindeki işlemlerin tamamlandığını belirtti.

FENERBAHÇE resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama ile FIFA'nın uyguladığı transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

FIFA internet sitesinde 25 Eylül'de Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı getirildiği bilgisi yer almıştı. Fenerbahçe yönetimi; ilgili kararın Youssef En Nesyri'nin transferindeki taksit ödemelerine ilişkin aksaklıktan kaynaklı geçici bir karar olduğuna dair bilgilendirme yapmıştı.

GEÇİCİ TRANSFER YASAĞI KALDIRILMIŞTIR

Fenerbahçe'den karara dair yeni bir açıklama yapıldı. Resmi siteden yapılan yazılı açıklamada:

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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