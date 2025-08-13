Fenerbahçe, Feyenoord'u Geçerek Benfica ile Karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, bu aşamada Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.

Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu. İki takım arasındaki maçlar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Karabağ: 5 - Shkendija 79: 1

Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2

Kopenhag: 5 - Malmö: 0

Viktoria Plzen: 2 - Rangers: 1

Pafos FC: 2 - Dinamo Kiev: 0

Club Brugge: 3 - Salzburg: 2

Slovan Bratislava: 1 - Kairat: 0

Ferencvaros: 3 - Ludogorets Razgrad: 0

Kızılyıldız: 1 - Lech Poznan: 1

Benfica: 2 - Nice: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
