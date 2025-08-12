Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu

Haberler
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyerek 4.3 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

KASAYA KONAN PARA

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 4.3 milyon euro'yu kasasına koymayı başardı.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Temsilcimiz Sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki rakibi Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe, bu turda da rakibini elemesi halinde adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başaracak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJY:

BENFİCA BİZİM SARI KUŞA KOYAR GEÇER.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım. yol:

Sarı kuş nesin sen be kimlere koymuşsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

Resimde hiç bir tane bayan yok. Hepsi erkek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
