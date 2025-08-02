Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli fiziksel çalışmalar ve taktiksel antrenmanlarla sürdürüldü.

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Daha sonra reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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