Fenerbahçe, Feyenoord Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

İSTANBUL, –FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan ekibimiz, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Lazio ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.