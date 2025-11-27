Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Beraber Kaldı

Stat: Chobani

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir (Dk. 76 Mert Müldür), Brown, Alvarez, Asensio (Dk. 60 Nene), Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Levent Mercan), En-Nesyri (Dk. 60 Duran)

Ferencvaros : Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky (Dk. 81 Ötvös), Keita (Dk. 81 Romao), Zachariassen (Dk. 60 Toth), Cadu (Dk. 60 O'Dowda), Varga, Yusuf Bamidele (Dk. 74 Joseph)

Goller: Dk. 66 Varga ( Ferencvaros ), Dk. 68 Talisca ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Duran ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 73 Skriniar, Dk. 80 Semedo, Dk. 90+6 Talisca, Dk. 90+7 Tedesco (Teknik direktör) ( Fenerbahçe ), Dk. 42 Zachariassen, Dk. 55 Szalai, Dk. 70 O'Dowda, Dk. 90+2 Raemaekers ( Ferencvaros )

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Ferencvaros öne geçti. Soldan kazanılan korner atışını Kanichowsky kullandı. Kale sahası içine gönderilen ortada iyi yükselen Varga, yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1

68. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Nene, müsait pozisyondaki Talisca'ya indirdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Dibusz son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jhon Duran ile Raemaekers arasında yaşanan gerilimin ardından hakem Ricardo de Burgos, Duran'ın rakibine kafa attığı gerekçesiyle Kolombiyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.