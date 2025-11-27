Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Beraber Kaldı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Macar ekip Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, goller Anderson Talisca ve Barnabas Varga'dan geldi. Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ı son dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

57. dakikada Marco Asensio'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde müsait pozisyonda bulunan Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.

66. dakikada Gavriel Kanichowsky'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Barnabas Varga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

69. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında arka direkte Nene topu indirdi. Pozisyonun devamında penaltı noktasında yakınında bulunan Anderson Talisca, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

79. dakikada Anderson Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

82. dakikada Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Jhon Duran'ın, Toon Raemaekers'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ricardo de Burgos, Duran'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir (Mert Müldür dk. 76), Archie Brown, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu (Levent Mercan dk. 60), Oğuz Aydın, Marco Asensio (Dorgeles Nene dk. 60), Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 60)

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Ferencvaros: Denes Dibusz, Ibrahim Cisse, Toon Raemaekers, Gabor Szalai, Cebrails Makreckis, Gavriel Kanichowsky (Bence Ötvös dk. 81), Naby Keita (Julio Romao dk. 81), Kristoffer Zachariassen (Alex Toth dk. 60), Cadu (Callum O'Dowda dk. 60), Barnabas Varga, Bamidele Yusuf (Lenny Joseph dk. 75)

Yedekler: Daniel Radnoti, David Grof, Barnabas Nagy, Adam Madarasz, Jonathan Levi, Zsombor Gruber

Teknik Direktör: Robbie Keane

Goller: Anderson Talisca (dk. 69), Barnabas Varga (dk. 66) (Ferencvaros)

Kırmızı kart: Jhon Duran (90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Anderson Talisca, Domenico Tedesco (Fenerbahçe), Kristoffer Zachariassen, Gabor Szalai, Callum O'Dowda, Toon Raemaekers (Ferencvaros) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
