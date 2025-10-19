Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Gollerin ikisi de Fenerbahçe'nin oyuncuları Talisca ve Asensio'dan geldi.
Stat: Chobani
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Samet Çavuş
Fenerbahçe : Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson, Kranevitter, Tiago Çukur, Serginho, Larsson, Fofana
Goller: Dk. 23 Talisca (Penaltıdan), Dk. 41 Asensio ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 11 Atakan Çankaya, Dk. 21 Balkovec, Dk. 45+1 Roco (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 45 Nene ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.
21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.
23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.