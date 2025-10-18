Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Fatih Karagümrük mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.