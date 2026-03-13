Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e karşı 2-0'lık skorla kaybetti. Karagümrük'ün gollerini Bartuğ Elmaz ve Serginho kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakika Tiago'nun pasında Serginho, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Musaba'nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'te kaldı.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan pasında Musaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şut çıkardı. Kaleci Grbic, eliyle topu kornere çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Çağtay Kurukalıp dk. 75), Serginho (Johnson dk. 75), Kranevitter, Bartuğ Elmaz (Babicka dk. 65), Barış Kalaycı (Traore dk. 75), Tiago Çukur, Larsson (Berkay Özcan dk. 55)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Kone, Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Brown dk. 46), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Oğuz Aydın dk. 79), Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek (Asensio dk. 46), Fred (Musaba dk. 46), Cherif, Kerem Aktürkoğlu (Nene dk. 46)

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Bitirge, Skriniar, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Bartuğ Elmaz (dk. 15), Serginho (dk. 45+2) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Serginho (Fatih Karagümrük), Oosterwolde, Kante, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
