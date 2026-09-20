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Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenip ilk yarıda 5 gol atma başarısını tekrarladı

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Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenip ilk yarıda 5 gol atma başarısını tekrarladı
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 5-0 önde geçtiği Eyüpspor'u 8-0 yendi. Sarı-lacivertliler, 2 sezon sonra bir maçın ilk 45 dakikasında 5 gol atma başarısını tekrarladı; bu başarıyı 2023-2024 sezonunda Konyaspor karşısında elde etmişti.

Süper Lig'de Eyüpspor filelerini 8 kez sarsan Fenerbahçe, 2 sezon sonra bir maçın ilk 45 dakikasında 5 gol atmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarıyı 5-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, müsabakayı 8-0 kazandı. Kanarya, 2023-2024 sezonunda Konyaspor maçında ilk yarıda 5 gol atarken, bu başarısını 2 sezon sonra tekrarladı. Ocak 2024'teki mücadeleyi Fenerbahçe 7-1'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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