Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Yendi; Taraftar İstifa Çığlığı Attı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada tribünler boş kalırken, maçı izlemeye gelen yaklaşık 10 bin taraftar, 90 dakika boyunca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna istifa çağrısı yaptı. Taraftarlar, maç öncesinde ısınmaya çıkan futbolcuları ıslıklarken, sarı-lacivertli takımın attığı gollere de tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 32. dakikada En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 81'e yükseltti. Eyüpspor'un golünü ise 90+4. dakikada Umut Meraş attı.

Üst üste 4. sezonu ikinci sırada tamamlıyor

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu da ikinci sırada tamamlayacak.

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Geçen sezon 99 puanla, 102 puanlı Galatasaray'ın 3 puan arkasında kalan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir tabloyla ikinci sırada kaldı.

En-Nesyri gol attı, yuhalandı

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, 32. dakikada takımını öne geçirirken, tribünler bu gole tepki gösterdi.

Bu sezon 32. lig maçında 18. golünü kaydeden En-Nesyri, toplamda ise 28. golüne ulaştı. En-Nesyri bu sezon Avrupa maçlarında 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Faslı oyuncu, 70. dakikada oyundan alınırken tribünlerin kendisine yönelik tepkisine alkışlarla cevap verdi.

Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, ikas Eyüpspor karşılaşmasının 52. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon sekizinci sarı kartını gören deneyimli futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Montella tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe-ikas Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

İtalyan teknik adam, sezonun bitiminin ardından gerçekleştirilecek ABD kampı öncesinde milli futbolcuları yakından izledi.

Martin Skriniar'a destek

Fenerbahçe tribünleri, maç boyunca takımı protesto ederken devre arasında kadroya dahil edilen Milan Skriniar'ı ise destekledi.

Slovak futbolcu, yaptığı müdahalelerin ardından tribünler tarafından alkışlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında sarı-lacivertli kulübe imza atan Milan Skriniar için eski başkan Aziz Yıldırım'ın 'Mutlaka alın' yorumunu yaptığını açıklamıştı.

Skriniar, Fenerbahçe'ye transferinin ardından Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bütün karşılaşmalarda 90 dakika forma giydi.

Burak Kapacak 657 gün sonra Fenerbahçe formasıyla sahada

Fenerbahçe'de 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Burak Kapacak, 657 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

2023-2024 sezonu öncesinde UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynanan rövanş müsabakasında forma giyip ardından Sivasspor'a transfer olan Burak Kapacak, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilirken, Eyüpspor karşısında son bölümde Tadic'in yerine oyuna alındı.