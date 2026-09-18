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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktik ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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