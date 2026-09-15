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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
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FENERBAHÇE, Süper Lig’in 6’ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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