Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Antrenmanda ısınma hareketleri ve top kapma çalışmaları yer aldı.
Can Bartu Tesisleri'nde ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
