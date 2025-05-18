Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına 4 Değişiklikle Çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Başakşehir mücadelesi 11'ine göre Eyüpspor maçına 4 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Başakşehir maçı 11'ine göre bu müsabakada 4 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalıları Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek kadroda yer almazken, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın şans buldu. Savunmada Diego Carlos'un yerine Alexander Djiku; hücum hattında ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Diego Carlos'un yanı sıra, tesislerde tedavisi süren Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Allan Saint-Maximin, teknik heyet kararıyla kadroya yazılmazken, sarı kart cezalıları Sofyan Amrabat ile İsmail Yüksek de maç kadrosunda yok.

19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, statta da kutlama yapıldı. Dev ekranlar ve reklam panolarında kutlama mesajları yazarken, iki takımın futbolcuları sahaya "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Maraton Üst Tribünü'nde ise üzerinde Atatürk fotoğrafı yer alan dev Türk bayrağı açıldı. - İSTANBUL